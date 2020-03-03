Doğu Karadeniz'den 239 milyon dolarlık ihracat

03 Mart 2020

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den, ocak ve şubatta gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,63 artarak 228 milyon 423 bin 422 dolardan, 239 milyon 7 bin 463 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan dış satımın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 12,49 artışla 208 milyon 938 bin 237 doları bulduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 66,94 artışla 9 milyon 505 bin 464 dolara yükseldiğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 27,61 düşüşle 16 milyon 552 bin 998 dolara, Gümüşhane'den yapılan ihracatın ise yüzde 71,60 azalışla 4 milyon 10 bin 764 dolara gerilediğini ifade etti.

Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2020 ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzde 7 artış ve 152 milyon 382 bin 312 dolar tutarındaki ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 7 artış ve 31 milyon 30 bin 3 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ürünleri ikinci sırayı, yüzde 274 artışla ve 19 milyon 94 bin 754 dolar tutarındaki ihracatla su ürünleri üçüncü sırayı aldı. Bölgemizden belirtilen dönemde 97 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 71, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda ise yüzde 60 gibi yüksek oranlı artışlar yaşandı."

Kaynak: AA