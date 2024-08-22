Doğu Karadeniz'den 7 ayda 11 ülkeye 335 ton bal ihraç edildi

İhracattan 1 milyon 411 bin 504 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya ve 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika ve Birleşik Krallık'a da bal satıldı" diye konuştu.

Coğrafi işaretli ve markalı ürünler ihracatı geliştiriyor

Kalyoncu, balın, bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayarak, "Bal ihracatından beklentimiz her daim yüksek. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine inanıyoruz. O nedenle de bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz" dedi.