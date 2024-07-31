Doğu Karadeniz'in 2024 yarı yıl su ürünü ihracat değeri: 89,78 milyon dolar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Doğu Karadeniz'den son 6 ayda 24 ülkeye dış satım yapıldı.

Ocak-Haziran 2023 döneminde 81 milyon 45 bin 29 dolar olarak kayıtlara geçen bölgeden yapılan su ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 artarak 89 milyon 788 bin 193 dolara yükseldi. Miktar olarak da geçen senenin ilk yarısında 12 bin 725 ton olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 33 artışla 16 bin 929 ton oldu.

En fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı

Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya'dan geldi. Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu'na 10 bin 985 ton su ürünü ihraç edilerek, 55 milyon 554 bin 210 dolar kazanç sağlandı. Rusya Federasyonu'nu 9 milyon 944 bin 156 dolarla Vietnam, 9 milyon 316 bin 83 dolarla da Beyaz Rusya takip etti.

Bölgeden geçen senenin ilk 6 ayından farklı Ukrayna, Litvanya, Danimarka, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Filipinler, İspanya ve KKTC'ye de su ürünü ihraç edildi.

Yeni sezondan çok ümitliyiz

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, temel amaçlarının, ihraç edilen tüm su ürünlerinde daha yüksek katma değer sağlanması açısından ürünlerin ileri derecede işlenerek dış satımının yapılması olduğuna işaret etti. Kalyoncu, bu hedef için de Doğu Karadeniz'de hiçbir şehirde mevcut olmayan su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinin, en çok su ürünleri ihracatının yapıldığı Trabzon'da kurulmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Kalyoncu, 1 Eylül 2024'te başlayacak 2024-2025 avlanma sezonunun verimli olacağından ümitli olduklarını da dile getirerek, bölgeden yetiştiricilik ürünleri yanında avcılığı yapılan balık türlerinde de ihracatın her geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.