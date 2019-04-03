Doğu Karadeniz’in ihracattaki yükselişi devam ediyor

03 Nisan 2019

Murat KÜÇÜK - Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre kurumun yetki alanında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane, 2019 yılının ilk çeyreğinde 350 milyon 170 bin 368 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bölge, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 17 oranında bir artış yaşadı. 2019 yılı ilk 3 ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; yüzde 34 artış ve 218 milyon 163 bin 422 dolarlık tutarla, fındık ve mamulleri birinci sırayı aldı.

Bu ürün kalemini yüzde 158 artış ve 42 milyon 168 bin 39 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünleri takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde28 oranında düşüş yaşamasına rağmen 39 milyon 674 bin 313 dolarlık ihracat gerçekleştirilen yaş meyve-sebze ürünleri yer aldı. Bölgeden 2019 Ocak-Mart döneminde 101 farklı ülkeye ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya, Almanya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatta yüzde 164 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatta ise yüzde 221 oranında artış yaşandı.