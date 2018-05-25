Doğuda nisan ayı ihracatı yüz güldürdü

25 Mayıs 2018

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden nisan ayında 143 milyon 387 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, nisan ayında DAİB'in sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB'in nisan ayındaki ihracatı 143 milyon 387 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Nisan ayındaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla en çok tarım ve madencilik sektörlerinde artış gösterdi.

Geçen yıl nisan ayında 19 milyon 649 bin dolarlık tarım ürünü, 6 milyon 69 bin dolarlık maden ürünleri ihracatı yapan DAİB üyeleri, 2018 yılının aynı ayında tarımda yüzde 8 artışla 21 milyon 212 bin dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 14 artışla 6 milyon 962 bin dolarlık ihracata imza attı.

Nisan ayı ihracatında 21 milyon 212 bin dolarla sektör bazında ilk sırada tarım yer alırken, bu sektörü 19 milyon 640 bin dolarla kimya, 18 milyon 861 bin dolarla hazır giyim, 15 milyon 736 bin dolarla makine sektörü izledi.

En fazla ihracat Şırnak'tan

İhracatın iller bazında dağılımına bakıldığında nisan ayında DAİB'e bağlı iller arasında en çok ihracat Şırnak'tan yapıldı. En çok ihracat artışı ise Erzurum ve Batman'da yaşandı. Geçen yıl nisan ayında 21 milyon dolarlık ihracat yapan Şırnak'tan 2018'in aynı ayında yüzde 4'lük artışla 22 milyon, Elazığ'dan yüzde 3'lük artışla 2 milyon 498 bin, Erzurum'dan yüzde 50 artışla 2 milyon 164 bin, Batman'dan yüzde 19 artışla 1 milyon 202 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İlk sırada Irak var

Ülke bazında DAİB'in nisan ayındaki ihracatında 31 milyon 464 bin dolarla ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi 10 milyon 432 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 7 milyon 489 bin dolarla İran takip etti.

Kaynak: AA