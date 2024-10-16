Dokuz ayda Karadeniz'den 31 ülkeye 42,7 bin ton su ürünü ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)'nin paylaştığı verilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den 9 ayda 31 ülkeye dış satım yapıldı. Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Hollanda ve Birleşik Krallık'tan geldi.

İhracatta birinci sırada: Rusya Federasyonu

Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu'na 21 bin 577 ton su ürünü ihraç edilerek, karşılığında 123 milyon 685 bin 817 dolar kazanç sağlandı. Bölgeden Rusya Federasyonu'na geçen yılın aynı döneminde 20 bin 500 ton karşılığı 115 milyon 45 bin 598 dolarlık su ürünü ihraç edilmişti. Böylece Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 5, değerde yüzde 8 artmış oldu.

Rusya Federasyonu'nu 28 milyon 439 bin 731 dolarla Hollanda, 23 milyon 972 bin 655 dolarla da Birleşik Krallık takip etti. Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Filipinler, Mısır, Kenya ve KKTC'ye bu dönem su ürünü dış satımı yapıldı.

Farklı teşvik enstrümanları uygulanmalı...

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünlerinde daha yüksek katma değerli ürün ihracatının gerçekleştirilmesine geçiş yapılmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun için farklı teşvik enstrümanları uygulanması, firmaların işleme tesisi kurmaya yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.