Domateste Rusya'nın firma kısıtlamasına tepki

04 Şubat 2018

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den 5 firmaya domates ihracatı için onay vermesini haksız rekabet olarak değerlendirdi.

Satıcı, yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu’nun 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla 5 Türk firmasına daha domates ihracatı için onay vermesini eleştirdi.

Rusya Federasyonu’nun 2017 yılının son döneminde 3 firmaya domates ihracatı için izin verdiğini hatırlatan Satıcı, "Batı Akdenizli ihracatçılar olarak firma kısıtlamasına karşıyız. Son açıklanan listede Antalya bölgesinden hiçbir firma yok. Bu durum haksız rekabet yaratmaktadır. Firma kısıtlamasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Rusya’ya gerçekleşen yaş meyve sebze ihracatında daha önce de sorunlar yaşandığını hatırlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Firma kısıtlamasına karşıyız. Bu şekilde Rusya’ya ihracatı durdurmak daha doğru. Daha önce de benzer sıkıntılar oldu. Ürün standartları belirlenir, standartlara uygun ürün gönderen firmalar ihracatı yapar. Ürün standartlarını belirleyip, bu çerçevede ülkemizden ürün talep etmek en doğal haktır. Bu talebi anlayışla karşılarız ancak firma kısıtlaması yanlıştır. Belirli firmalara izin verilmesi ülkemizin ticaret anlayışına aykırıdır. Bu durum, ülkemizde farklı anlaşılmaktadır. BAİB Yönetim Kurulu ve ihracat ailesi olarak bu durumu kabul edemeyiz."

Rusya Federasyonu 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Aydın’dan 3, Denizli’den ve Adana’dan 1’er firmanın ülkelerine domates göndermesine izin vermişti.

Rusya, 5 Türk şirketinden daha domates alacak