Dubaili şirket, Gana için makarna teklifi istiyor

Hindistan, Burma, Endonezya ve Singapur gibi ülkelerde ofisleri bulunan Dubai merkezli uluslararası ticaret şirketi, Türkiye’den Gana’ya ihraç edilmek üzere makarna teklifi talep ediyor.

Yıllık 150 bin dolayında ihracat iş teklifi yayınlanan TurkishExporter’da Türk makarna üreticilerine seslenen Dubai şirketin bu ilanını görmek için.

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