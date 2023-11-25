Dünya kumaş ihracat müşterileri
Forie, Türkiye’de üretim kumaş üreticileri ve kumaş ihracat firmalarına yönelik yeni ihracat pazar araştırması veri kaynağını yayına aldı.
28 yıldan bu yana güncel ithalatçı ve ihracatçı şirketler için güncel alım / satım fırsatları yayınlayan TurkishExporter şimdi de kardeş markası Forie’de her gün farklı bir ürün için veri bankalarını üyelerinin kullanımına açıyor. Bugünün veri bankası, kumaş.
Daha önce hiç kumaş ihracatı yapmadığınız ülkeler veya ihracat yaptığınız ülkelerdeki yeni kumaş ithalatçısı, kumaş toptancısı firmalar Forie DataBank’ta şu adresten erişebilirsiniz.
Dünyada kumaş ticaret verileri
GTİP kodu 59 ile başlayan tekstil kumaşları sektöründe dünya ithalat toplamı 25.8 milyar dolar, Türkiye’nin toplam ithalatı ise 548 milyon dolar ve dünyada 15. büyük ithalatçı ülke.
En büyük kumaş ithalatçısı ülkeler:
ABD: 3,2 milyar dolar
Vietnam: 1,7 milyar dolar
Çin: 1,5 milyar dolar
Almanya: 1,2 milyar dolar
Meksika: 1 milyar dolar
En çok kumaş ihracatı yapan ülkeler:
Dünyadaki toplam kumaş ihracat değeri 29,2 milyar dolar ulaşıyor. Türkiye bu ihracat ürününde dünyada 22.ci sırada yer alıyor ve toplam ihracat tutarı: 335,4 milyon dolar. İlk beş büyük ihracat ülkesi ise şöyle sıralanıyor:
Çin: 10,2 milyar dolar
Almanya: 2,6 milyar dolar
ABD: 2,2 milyar dolar
Kore: 1,2 milyar dolar
İtalya: 1,2 milyar dolar
Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
Belarus: 290 milyon dolar
İtalya: 247 milyon dolar
Rusya: 194 milyon dolar
Bulgaristan: 149 milyon dolar
Kırgızistan: 88 milyon dolar
TurkishExporter özel veri araştırması hizmeti:
Adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı datalar için TurkishExporter müşteri temsilcileri ve genel merkez e-ihracat uzmanlarından daha detaylı bilgi almak için başvuru formunu doldurabilirsiniz.