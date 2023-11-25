Dünya kumaş ihracat müşterileri

28 yıldan bu yana güncel ithalatçı ve ihracatçı şirketler için güncel alım / satım fırsatları yayınlayan TurkishExporter şimdi de kardeş markası Forie’de her gün farklı bir ürün için veri bankalarını üyelerinin kullanımına açıyor. Bugünün veri bankası, kumaş.

Daha önce hiç kumaş ihracatı yapmadığınız ülkeler veya ihracat yaptığınız ülkelerdeki yeni kumaş ithalatçısı, kumaş toptancısı firmalar Forie DataBank’ta şu adresten erişebilirsiniz.

Dünyada kumaş ticaret verileri

GTİP kodu 59 ile başlayan tekstil kumaşları sektöründe dünya ithalat toplamı 25.8 milyar dolar, Türkiye’nin toplam ithalatı ise 548 milyon dolar ve dünyada 15. büyük ithalatçı ülke.

En büyük kumaş ithalatçısı ülkeler:

ABD: 3,2 milyar dolar

Vietnam: 1,7 milyar dolar

Çin: 1,5 milyar dolar

Almanya: 1,2 milyar dolar

Meksika: 1 milyar dolar

En çok kumaş ihracatı yapan ülkeler:

Dünyadaki toplam kumaş ihracat değeri 29,2 milyar dolar ulaşıyor. Türkiye bu ihracat ürününde dünyada 22.ci sırada yer alıyor ve toplam ihracat tutarı: 335,4 milyon dolar. İlk beş büyük ihracat ülkesi ise şöyle sıralanıyor:

Çin: 10,2 milyar dolar

Almanya: 2,6 milyar dolar

ABD: 2,2 milyar dolar

Kore: 1,2 milyar dolar

İtalya: 1,2 milyar dolar

Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

Belarus: 290 milyon dolar

İtalya: 247 milyon dolar

Rusya: 194 milyon dolar

Bulgaristan: 149 milyon dolar

Kırgızistan: 88 milyon dolar

TurkishExporter özel veri araştırması hizmeti:

Adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı datalar için TurkishExporter müşteri temsilcileri ve genel merkez e-ihracat uzmanlarından daha detaylı bilgi almak için başvuru formunu doldurabilirsiniz.