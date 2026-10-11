Dünya Kupası yatırımları hızlandı: Türk ihracatçılar Fas yolunda

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Fas’ın 2030 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında hız verdiği yatırımlar, Türk ihracatçılar için yeni ticaret fırsatları oluşturuyor. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ile Ege Maden İhracatçıları Birliği, Fas’a yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenlemeye hazırlanıyor.

Heyetler kapsamında Türk ihracatçılar, Faslı ithalatçılar, distribütörler ve proje firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kurmaya çalışacak.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı M. Fatih Uysal, Türkiye’nin Fas’a ihracatının 2025 yılında yüzde 27 artışla 3 milyar 85 milyon dolardan 3 milyar 909 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Fas’ın Dünya Kupası kapsamında gerçekleştireceği yeni altyapı yatırımlarının Türk demir ve demirdışı metaller sektörü açısından önemli tedarik ve iş birliği fırsatları yaratacağını ifade eden Uysal, Türkiye’nin kaliteli, rekabetçi ve esnek üretim gücüyle Fas’ın artan yatırım ve tedarik ihtiyaçlarına çözüm ortağı olabileceğini söyledi.

“Fas, Batı Afrika’ya giriş kapısı”

Fas’ı Afrika’nın istikrarlı büyüme gösteren ve bölgesel ticarette stratejik konumunu güçlendiren ülkelerinden biri olarak gördüklerini belirten Uysal, ülkenin aynı zamanda Batı Afrika pazarlarına açılan bir kapı olduğuna dikkat çekti.

Fas’a 10 ihracatçı firmayla gideceklerini aktaran Uysal, Türk firmaları ile Faslı ithalatçıların ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğini belirtti. Uysal, organizasyonu yalnızca Fas’taki varlıklarını güçlendirecek bir çalışma olarak değil, yeni pazarlara yönelik ticaret heyetlerinin de başlangıcı olarak gördüklerini kaydetti.

Doğal taşta hedef 100 milyon dolar

Ege Maden İhracatçıları Birliği de 14 ihracatçı firmayla Fas’ın Kazablanka kentine doğal taş sektörel ticaret heyeti düzenleyecek. Heyet kapsamında Faslı ithalatçılar, distribütörler ve proje firmalarıyla ikili görüşmeler ve firma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2025 yılında Fas’ın doğal taş ithalatının 204 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, Türkiye’den yapılan ithalatın ise 43,5 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin yüzde 21,3’lük payla Fas’ın doğal taş tedarikinde önemli bir konumda bulunduğuna işaret eden Alimoğlu, düzenlenecek ticaret heyetiyle mevcut pazar payını büyütmeyi ve Fas’a doğal taş ihracatını 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.