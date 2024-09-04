Düzce'den AB ülkelerine 2024 ocak-ağustos fındık içi ihracat hacmi: 7 bin 581 ton

Yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, 2023'te 9 bin 728 ton fındık ihracatı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ocakta 2 bin 294, şubatta 541, martta 1151, nisanda 884, mayısta 741, haziranda 429, temmuzda 1007 ve ağustos ayında 534 ton olmak üzere toplam 7 bin 581 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.