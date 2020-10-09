Düzce'den AB'ye 15,6 bin ton iç fındık

09 Ekim 2020

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Eylül ayında 1278 ton işlenmiş iç fındık ihraç edilen kentte, hasadın sona erdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Eylül ayında AB ülkelerine 1278 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi. Bu yılki hasadımız eylül ayının ortasında sona erdi. Yılın 9 ayında pazara inen ürünün, 15 bin 600 tonu işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA