"E-ihracat ile Bağcılar’dan İngiltere’ye ihracat yaptık"

09 Eylül 2020

Türkiye ambalaj sektörünün ABD’den Çin’e, İngiltere’den Almanya’ya 200'e yakın ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken Bayramoğlu Ambalaj Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yallı, e-ihracat platformlarının katkısıyla bu yılın ilk yarısında pandemiye rağmen 2,4 milyar doların üzerinde ambalaj ihracatı gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin global ambalaj sektöründeki ağırlığını COVID-19'a rağmen artırdığına işaret eden Yallı, uluslararası seyahatler ile fiziki fuar ve toplantıların alınan tedbirler nedeniyle gerçekleşemediği bu günlerde, yerli ambalaj şirketlerinin ihracata aralıksız devam ettiğini aktardı.

Pandemi sürecinde e-ihracatın ticaret hacminde yaşanabilecek olası daralmaları önlediğini söyleyen Yallı, "Bizler gibi dijital dönüşüme entegre olmuş şirketler için ise mevcut hacmi korumaktan ziyade artırmayı sağladı. Temennim, yerli üreticilerin daha fazla e-ihracata yönelmesi ve sektörümüzün rekabet gücünü artırması.” diye konuştu.

“Küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Firma olarak sektörün önde gelen firmaları arasında yer alma mücadelesinde TurkishExporter ile işbirliği yaptıklarını açıklayan Yakup Yallı, “Saf ve orijinal hammaddeden yapılan poşet gruplarını yurt içinde hemen hemen her noktaya ulaştırıyoruz. İhracat platformuna üye olmamızın ardından sadece üç ayda ihracata ağırlık vererek, kısa zamanda yurt dışında onlarca müşteriye ulaştık. Bu sayede İngiltere başta olmak üzere birçok Balkan ülkesi ile İsrail’e kadar ihracat gerçekleştirdik. İhracat yelpazemize yeni ülke ve müşteriler ekleyerek, küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

“E-ihracat ile ihracat rakamımızı yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz”

İhracata yönelik çalışmalarına üç yıl önce başladıklarını ve e-ihracat ile hacimlerini tahmin ettiklerinden daha fazla artırmayı başardıklarını söyleyen Yakup Yallı, üretimin sadece yüzde 10’luk bölümünü ihracatın oluşturduğu bilgisini verdi. Ancak e-ihracattan aldıkları güç ile kısa zamanda ihracat rakamını yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Yallı, "Zira, bugüne kadar e-ihracat sayesinde hep hedeflerimizin üzerine çıkmayı başardık. Hedefimize daha hızlı ulaşmak için de altyapımızı hızla oluşturuyoruz. Ayrıca aylık üretimimizi de 400 tondan 700 tona çıkardık. 2017-2018 yılı sıkıntılı geçmesine rağmen bu yıl yüzde 125 büyüme gerçekleştirdik. Küreselleşen dünyada yerimizi almak, bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek ve dünya bırakmak için, çağımızın gereklerine uyarak ticaretimizi canlı tutmak ise ülkemiz için bir borçtur.” ifadelerini kullandı.