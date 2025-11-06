E-ihracatta yeni dönem: TİM ve Asset iş birliğiyle yüzde 15 indirim avantajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Asset Worldwide Express arasında imzalanacak iş birliği mutabakatıyla, TİM üyeleri AwwEx dijital platformu üzerinden yapacakları e-ihracat gönderilerinde %15 indirim elde edecek. Kampanya, posta, numune ve doküman taşımalarını da kapsayacak. Özellikle Kasım indirimleri ve yılbaşı sezonu gibi yoğun dönemlerde ihracatçılara hız ve maliyet avantajı sağlayacak.

Türk mühendislerinden küresel çözüm

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen AwwEx; gönderi oluşturma, ödeme, kurye rezervasyonu, takip ve iade yönetimi işlemlerini tek ekrandan saniyeler içinde gerçekleştirme imkânı sunuyor. Platformun ABD Vergi Hesaplama Modülü, Amerika’ya yapılan gönderilerde geçerli vergi yükümlülüklerini otomatik hesaplayarak firmalara finansal planlama kolaylığı sağlıyor.

Üç ay boyunca geçerli avantaj

İş birliği mutabakatı, 6 Kasım 2025’te TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Asset Worldwide Express Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin tarafından imzalanacak. Kampanya üç ay sürecek. Tekin, “Amacımız yalnızca taşımacılık değil; ihracatçılarımızı küresel ticaretin dijital parçası haline getirmek” dedi.