Ege Bölgesi’nin ihracatı kasımda yüzde 7,3 geriledi

Ticaret Bakanlığı’nın Kasım Ayı Faaliyet İlleri İhracat İstatistikleri’ne göre Türkiye’nin ihracatı kasımda yüzde 2,2 artarken, Ege Bölgesi ülke genelinden negatif ayrıştı. Bu düşüşte en büyük etkiyi İzmir, Manisa ve Denizli’nin zayıf performansı yarattı.

Ege ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren İzmir, kasım ayında 1 milyar 763 milyon dolar ihracat yaptı. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik gerilemeye işaret ediyor. İzmir’in 11 aylık ihracatı ise 21,6 milyar dolar ile yatay seyretti.

Manisa ve Denizli de ivme kaybetti

Manisa, kasım ayında ihracatını yüzde 9,3 azaltarak 608 milyon dolara çekti. İlin 11 aylık ihracatı da yüzde 3 kayıpla 6,8 milyar dolara geriledi.

Denizli, kasımda 359,6 milyon dolar ihracatla hafif bir düşüş yaşadı ancak 11 aylık dönemde yüzde 5,4’lük artış ile 4,1 milyar dolara yükselmeyi başardı.

Muğla artış rekortmeni oldu

Kasım ayında ihracatını yüzde 9 artırarak 119 milyon dolara çıkaran Muğla, Ege illeri arasında ayın ihracat artış lideri oldu. İlin 11 aylık ihracatı yüzde 8,5 artışla 1,27 milyar dolara ulaştı.

Diğer illerde tablo

* Balıkesir, kasımda yüzde 1,5 artış ile 233 milyon dolara, 11 ayda ise yüzde 2,7 artışla 2,29 milyar dolara ulaştı.

* Aydın, kasımda yüzde 3,3 düşüş yaşasa da 11 aylık dönemde yüzde 5 artışla 1,74 milyar dolar ihracat yaptı.

* Kütahya, kasımda yüzde 4,3 gerilese de 11 ayda yüzde 2,7 artışla 881 milyon dolara çıktı. Ancak ilin 1 milyar dolar hedefinin 2026’ya sarktığı öngörülüyor.

* Afyonkarahisar, kasım ayında yüzde 7 artış ile 50 milyon dolar ihracata ulaştı. 11 aylık dönemde yüzde 21,6’lık artış ile bölgenin en güçlü performansını gösterdi.

* Uşak, kasımda yüzde 8,4 artış ile 44,4 milyon dolar ihracata yükseldi.

Eskinazi: “Döviz kuru baskısı rekabet gücümüzü azaltıyor”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin ana ihracat pazarlarındaki iyileşmeye rağmen Ege Bölgesi’nin gerilemesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Eskinazi, döviz kurlarının enflasyonun gerisinde kalmasının ihracatçıya ciddi maliyet baskısı yarattığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Talebin canlandığı bir dönemde kur baskısı nedeniyle rekabet edemiyoruz. 2026 yılının fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz ancak bu dönemin kaçırılmaması gerekiyor.”