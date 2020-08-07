Ege İhracatçı Birlikleri'nden limon ile ilgili açıklama

07 Ağustos 2020

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandığını hatırlatarak, kararın 31 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu, ancak Ticaret Bakanlığı süre dolmadan ön izin şartını kaldırdığını söyledi.

Açıklamasında limon tüketiminin pandemi döneminde bağışıklığı güçlendiren C vitamini ihtiyacını karşılamaya yönelik yoğun talep nedeniyle arttığına dikkati çeken Uçak, şunları kaydetti: "Dolayısıyla fiyatlar birdenbire yükseldi. Mart’ta marketlerde neredeyse yüzde 50’nin üzerinde en fazla fiyat artışının yaşandığı üründü. Bakanlıklarımız hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma prensibiyle tedbirini aldı ve limon ihracatını ön izne bağladı. Daha sonra fiyatlar normal seviyelere döndü. Pandemi günlerinde birçok ülke gıda ihracatında kısıtlamaya gitti. Bizim ülkemizde uygulanan da tüm dünyanın almış olduğu tedbirlerden biriydi. Üreticilerimizin ihracatçılarımızın en büyük beklentisi planlı sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır.”

66 ülkeye 476 bin ton limon gönderildi

Geçen yıl üretilen 950 bin ton limonun yarısının ihraç edildiği bilgisini veren Hayrettin Uçak, 66 ülkeye 476 bin ton limon göndererek 245 milyon dolar rakamına ulaşıldığını aktardı.

Geçen yıl en çok limon ihracatı gerçekleştirilen ülkelerin 65 milyon dolarla Rusya, 29 milyon dolar Irak, 20 milyon dolar Suudi Arabistan, 18 milyon dolar Romanya, 17 milyon dolar Ukrayna, 13 milyon dolarla Bulgaristan, 11 milyon dolarla Sırbistan ve Polonya, 6 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyleyen Uçak, "2020’nin ilk 7 ayında ise 150 bin ton limonu 60 ülkeye göndererek 93 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu kararın ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecek. 2018’de yakaladığımız 330 milyon dolarlık ihracat rakamını bu sene yeniden yakalamayı hedefliyoruz. 31 milyon dolarla Rusya, 9 milyon dolarla Irak, 8 milyon dolarla Ukrayna ve Romanya, 7 milyon dolarla Suudi Arabistan Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke arasında yer alıyor.” dedi.