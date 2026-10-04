Ege ihracatında çift haneli artış: Eylül performansı umut verdi

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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), eylül ayında 1 milyar 705 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 536 milyon dolar olan ihracat, yüzde 11 artış gösterdi.

EİB’nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise yüzde 6 artarak 13 milyar 690 milyon dolardan 14 milyar 482 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat da yüzde 4 büyümeyle 19 milyar 290 milyon dolara ulaştı.

Türkiye genelinde ise eylül ayı ihracatı yüzde 15,4 artışla 22,5 milyar dolardan 26 milyar dolara çıktı.

Tarım ürünleri ihracatı yüzde 18 arttı

EİB’nin kayda aldığı tarım ürünleri ihracatı eylülde yüzde 18 artarak 644 milyon dolardan 761 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 5 artışla 787 milyon dolara ulaşırken, maden ihracatçıları yüzde 11’lik artışla 157,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın yeni lideri su ürünleri oldu

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat liderliği 9 yıl sonra el değiştirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, eylül ayında 193 milyon dolarlık ihracatla ilk sıraya yükseldi.

Dokuz yıldır zirvede yer alan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 182 milyon 78 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 182 milyon 63 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu. Tütün sektörü yüzde 68’lik artışla EİB bünyesinde ihracatını en fazla artıran sektör olarak öne çıktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 11 artışla 157,7 milyon dolarlık ihracata ulaşırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 109 milyon dolar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 106 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 22 artarak 96 milyon dolara, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 13 yükselişle 89 milyon dolara çıktı.

AB’ye 807 milyon dolarlık ihracat

EİB’nin eylül ayında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) oldu. AB ülkelerine 807 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkelerin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 47,4 olarak hesaplandı.

Amerika kıtasına ihracat yüzde 18 artarak 221 milyon dolara, Uzakdoğu ülkelerine ihracat ise yüzde 43 yükselişle 155 milyon dolara ulaştı.

Buna karşılık Orta Doğu ülkelerine ihracat yüzde 12 düşüşle 130 milyon dolara, Afrika ülkelerine ihracat ise yüzde 11,5 azalarak 112 milyon dolara geriledi.

ABD, Almanya’yı geçerek ilk sıraya çıktı

Ülkeler bazında EİB’nin en büyük ihracat pazarı eylül ayında ABD oldu. ABD’ye ihracat yüzde 28 artarak 171 milyon dolara çıktı ve ülke, Almanya’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Almanya’ya ihracat yüzde 14 artışla 157 milyon dolara yükselirken, İtalya 92,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2,6 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 2 milyar 322 milyon dolardan 2 milyar 611 milyon dolara yükseldi.

İzmir’in ihracatı 1 milyar 114 milyon dolardan 1 milyar 235 milyon dolara çıktı. Denizli ise ihracatını yüzde 22 artırarak 479 milyon dolara taşıdı ve Manisa’yı geçerek bölge sıralamasında ikinci oldu. Manisa’nın ihracatı 436 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Muğla’nın ihracatı 145 milyon dolara yükselirken, Balıkesir yüzde 86’lık artışla ihracatını 119 milyon dolara çıkardı ve bölgenin ihracat artış rekortmeni oldu.

Aydın eylülde 86 milyon dolar, Afyonkarahisar 40 milyon dolar, Uşak 36,7 milyon dolar ve Kütahya 33,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

“20 milyar dolar ihracata ulaşabiliriz”

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, eylül ayında hem Türkiye genelinde hem de EİB özelinde çift haneli ihracat artışı yakalanmasının yılın son çeyreğine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Küresel rekabet ve jeopolitik risklere dikkati çeken Öztürk, ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması halinde 2026 sonunda 20 milyar dolarlık ihracata ulaşabileceklerini ifade etti.

Öztürk ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz dönüşüm uygulamasında ihracatçıları mağdur etmeyecek bir altyapı oluşturulmasını beklediklerini kaydetti.