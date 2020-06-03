Egeli ihracatçılar COVID-19'u sıçrama tahtası olarak görüyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 gerileyerek 793 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde 4 milyar 859 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB, son 1 yıllık dönemde ise 12 milyar 511 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

Bölgenin mayıs sanayi ürünleri ihracatı 380 milyon dolar, tarım sektörü ihracatı 344 milyon dolar ve madencilik sektörü ihracatı ise 68 milyon dolar oldu.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 32'lik artışla 20 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde meyve sebze mamulleri ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Kararlılık mesajı

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde dünyada ve Türkiye'de normalleşme takvimine geçildiğini belirtti.

Kademeli normalleşme adımlarıyla toparlanma sürecine girilmesinin etkilerinin bu aydan itibaren ihracat rakamlarında görüldüğünü aktaran Eskinazi, şunları kaydetti:

"Dünya pazarından aldığımız payı büyütmek için sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri gibi teknolojik hamlelere odaklandık. Pandemi sonrası gelen yeni dünya düzeniyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve hiçbir şey bizim için de eskisi gibi olmayacak. Her zamankinden daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. COVID-19 sürecinde dijital dönüşüme önayak olduk ve hedeflerimizi büyüttük. Bu yüzden pandemi süreci bizim için bir irtifa kaybı değil bir sıçrama tahtası olacak."

Yeni kapılar açılıyor

Ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik sanal fuarları ile dünyada bir ilki başardıklarını ve ihracat tarihinde dönüm noktası oluşturduklarını aktaran Eskinazi, gıda sektörüne yönelik de benzer çalışmayı hayata geçireceklerini vurguladı.

Uzak Doğu pazarlarında yeni kapıların açıldığını, tarım ürünlerin ihracatının önündeki engellerin bir bir kalktığını belirten Eskinazi, "Tayland'a elma ihracatının, Çin'e ise süt ve süt ürünleri ihracatının önünün açılması pandemi sürecinde Uzak Doğu ülkeleriyle ikili ticaretimizde en son yaşanan olumlu gelişmeler arasında. Bu süreçte ihracatçılar için yoğun çaba sarf eden, bizi destekleyen Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a şükranlarımı iletiyorum. Türkiye inovatif çözümlerle, yenilikçi fikirlerle kendini hızla toparlayan ülkelerden biri olacak. Dijitalleşme hamlelerimizle güçlü bir tedarik zincirinde eskisinden de güçlü bir pozisyon alacağız." değerlendirmesinde bulundu.