Egeli ihracatçılar 'komşu'ya yöneldi

30 Haziran 2020

Nihat DELİBAŞI/İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandeminin kontrol altına alınmasıyla, gümrük kapılarının açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasını ardından yakın komşu ve hedef pazarlara odaklanma çağrısı yaptı. Eskinazi, “Türkiye’nin en büyük avantajı genç nüfus, nitelikli iş gücü ve hızlı üretim. Bu gücümüzü komşu ülkelerimizde kullanmak, AB pazarından daha fazla pay almak için sağlam bir basamak olacak” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği “Koronavirüs’ün hedef pazarlarımızdaki seyri” adlı webinar toplantısı, Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve Filibe Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ateşesi Kadir Yazıhan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

“Komşularla güçlü işbirlikleri önemli”

Pandemi döneminin artık her bölgeye ihracat gerçekleştirmenin kolay olmadığını gösterdiğini söyleyen Eskinazi, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülkeler en temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile ciddi krizler yaşadı. Bu durumda coğrafi yakınlık, komşu ülkelerle güçlü işbirlikleri büyük önem arz ediyor.” Türkiye’den ocak-mayıs döneminde Romanya’ya 1 milyar 360 milyon dolarlık, Bulgaristan’a 875 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Eskinazi, “Pandemi döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 19 gerilerken buna paralel olarak Romanya ve Bulgaristan’a ihracatımızda da yüzde 20 civarında bir düşüş oldu. EİB özelinde ise Romanya’ya ihracatımız normal bir seyir izledi ve düşüş yüzde 4’te kaldı. Bulgaristan'a ihracatımızda ise yüzde 21’lik bir düşüş söz konusu” şeklinde konuştu.

Jak Eskinazi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Romanya, Türkiye’den yapılan 3.8 milyar dolarlık ihracatımızla 2019 itibarıyla 12'nci sırada yer alıyor. Bunun 215 milyon doları EİB tarafından yapılıyor. EİB’den tütün, yaş meyve, zeytin ve zeytinyağı gönderiyoruz. Bulgaristan ise 2.5 milyar dolarla Türkiye geneli ihracatımızda 17'nci sırada ve 110 milyon doları EİB üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bulgaristan’a da tekstil, demir, demir dışı sektörler ve kimya ihracatımız ağırlıkta. EİB’den ise zeytin, zeytinyağı, işlenmiş gıda ürünleri önemli bir pay alıyor.”

Ro-Ro seferleri ile ihracat devam etti



Pandemi döneminde temassız ihracata geçilmesi ve önlemler dahilinde Ro-Ro seferlerinin devam etmesinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemine değinen Jak Eskinazi, “EİB olarak ilk 5 ayda Romanya’ya 89 milyon dolarlık, Bulgaristan’a 40 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla kendi coğrafyamıza yakın komşu ülkelere ve hedef pazarlarımıza yönelik ihracatımız yeni iş birlikleriyle artarak devam edecek” diye konuştu.