Egeli ihracatçıların ürünleri e-shot360 ile sanala taşınacak

25 Eylül 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bünyesindeki özel bir alanı dijital sunum teknikleri için stüdyo haline getirdi. Bu stüdyoda özellikle kKOBİ niteliğindeki ihracatçı firmaların ürünleri e-shot360 yapay zeka sistemi sayesinde tüm özellikleriyle sanal ortama taşınacak. Geliştirilen özel yazılımla ürün sunumlarının online yapılmasına imkan sağlayan sistem tüm birlik üyesi firmalara hizmet verecek. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “EİB, KOBİ’lere hizmet vermek için bu sistemi hayata geçiren ilk birlik oldu” dedi.

Eskinazi, sistemin 13-15 Ekim’de Shodex2020’nin ikinci etabında kullanımı için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Pandemi koşullarında fiziki fuarların yapılamadığı bir ortamda bu sistemi kullanan firmalar var. Ancak, her firmanın bu işe ayıracak elemanı, zamanı, nakdi olmayabiliyor. EİB olarak, KOBİ’leri destekleme misyonuyla e-shot360 yapay zeka sistemini hayata geçirdik” diye konuştu.

Sistemin kurulması için oluşturulan komiteye başkanlık eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da, birlik üyelerinin randevu alarak faydalanacağı sistemde önceliğin fuar katılımcısı firmalara sağlanacağı bilgisini verdi. Sertbaş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu iş için EİB içinde stüdyomuzu oluşturduk. Tahsis ettiğimiz eleman eğitimleri tamamlandı. Gıda, hazır giyim ve tekstil, mobilya dahil tüm sektörlerimizden ihracatçılarımız bu sistemden yararlanacak.”

Objenin dijitale aktarılma süresi üç dakikayı buluyor

Genmak Konfeksiyon Makine’nin Sahibi Oktay Genevlioğlu ise, tekstil konfeksiyon mühendisi olarak, e-ticaret yanında, özellikle konfeksiyon imalatındaki süreçlerin dijital ortamda yapılabilmesi amacıyla, beş yıl önce başlayan projeye, üç yıl önce dahil olarak, e-shot360 sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.

İzmir ve İstanbul’da birçok firmanın kullandığı sistemin ilk kez kurumsal bir yapıda hizmet vereceğini kaydeden Genevlioğlu, sistemin nasıl çalıştığına dair şu bilgileri paylaştı: “Dijital ortama aktarılacak ürünün, özel ışıklandırılmış ve hazırlanmış döner tabla üzerinde, 10 derecede bir fotoğrafı çekiliyor. Elde edilen 36 adet fotoğraf yazılımla dekupe ediliyor yani arka planı temizleniyor ve 360 derecelik görseli bilgisayara aktarılıyor. Maksimum 190 cm yükseklik, 90 cm en boyutları içerisindeki her türlü ürünün yazılımla dijitale aktarılması üç dakika içinde tamamlanıyor. Örneğin, bir firma 10 tane ürünü getirdiğinde 30 dakika içerisinde istediği formatta dijital materyali alabilecek. Firma, bunu web sayfasına koyabilir, e-katalog yapabilir, PDF olarak müşterilerine gönderebilir, sanal stant oluşturup uluslararası sanal fuarlara katılabilir, kendi tanıtım filminde kullanabilir. Bu görseller ile ürüne gerek kalmadan teyit alma/verme, fiyat alma/verme, üretim yapma/yaptırma işlemleri de yapılabilir.”