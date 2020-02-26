Egeli ‘ihracatın yıldızları’na ödül

26 Şubat 2020

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Geçen yıl Türkiye’ye 13 milyar 302 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu ihracata yüzde 40’tan fazla katkı sağlayan 56 üyesi için ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ düzenledi.

Törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin ihracatını artırmak için çok yoğun çaba harcadıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020’ye şehit haberleri, çığ felaketi ve deprem gibi kötü olaylarla başladık. Sevindirici haberler ise ihracatla geldi” dedi. Çin’de yaşanan koronoavirüs salgınının dünya ekonomisine de etki ettiğini dile getiren Gülle, “Biz fırsatçı değiliz. İnsanların üzüntülerini acıları paylaşan, onlara destek olan bir milletiz. TİM olarak bizler Çin’in yanında olduğumuzu göstermek adına maske, dezenfekten ve pek çok ilaç gönderdik. Çin’in bu durumundan faydalanmaya niyetimiz yok. Bu işin insani tarafındayız” diye konuştu. Gülle, şöyle devam etti: “Ancak dünyanın ticaret konjonktüründe fırsatlara da sırtımızı dönecek değiliz. Belki turizmde olumsuz etkileri olabilir ancak mal ihracatında mutlaka olumlu etkileri olacaktır. Bunları iyi okuyup değerlendirmeliyiz.”

Gülle, yılın kalan bölümünde ihracatta iyi bir performans beklediklerini dile getirerek şunları söyledi: “İnşallah ülkemizin ihracatını bu yıl 190 milyar dolara, önümüzdeki yıllarda da hepimizin istediği, beklediği 200 milyar doların üzerine taşımaya azimliyiz, kararlıyız."

8 binin üzerinde ihracatçı firmamız var

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise 2019’da 8 binin üzerinde Egeli firmanın ihracat yaptığını belirtti. Büyümeyi sürekli kılmak için ihracatın önemine değinen Eskinazi, “Ticaret savaşları nedeniyle yeniden yükselmeye başlayan gümrük duvarları göz önüne alındığında, performansımız kıymet arz ediyor. Büyümemizi sürekli kılmak için ihracatımızın da sürekli artmasını, dış pazarlarda yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemesini sağlamamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin Çin’in yanında olduğunu vurgulayan Eskinazi, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve en önemli mal ihracatçısının başına gelen bu musibetin, tüm dünyanın başına gelmiş sayılması gerektiğine değindi. Eskinazi, “Çin’e yönelik çalışmalarımız hız kesmeyecek ama her krizde olduğu gibi bu salgından da bir ibretlik çıkarmamız, yumurtaları aynı sepete koymamak ve alternatif pazarlara yönelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ödüle layık görülen firmalar



EİB’e bağlı 12 ihracatçı birliğinde ve bu birlikler dışındaki sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 3 firmanın yanı sıra Pergamon Statüs AŞ en fazla ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi, Petkim Petrokimya Holding AŞ ise bölgeden en fazla ihracat yapan firma olarak özel ödüle layık görüldü. Gecede sektörlerinin ve birliklerinin birincileri olarak Belenco Dış Ticaret, Whirlpool, Mitsubishi Electric, Petkim, TPI Kompozit, CMS Jant, Kocaer Haddecilik, Sepici Grubu, Sun Tekstil, Yonca Gıda, Özgür Tarım Ürünleri, Kaltun Madencilik, Tetrapak, KLC Gıda, Menderes Tekstil, British American Tobacco, Uçak Kardeşler, Savola Gıda şirketleri ödül aldı.



EMİB üyelerini Afyon’da ödüllendirdi



Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) Türkiye’ye 2019’da 946 milyon dolar döviz kazandıran üyelerini ödüllendirdiği Maden İhracatının Yıldızları Ödül Törenleri’nin Afyonkarahisar etabı gerçekleştirildi. Törende, geçtiğimiz yıl 1 milyon doların üstünde ihracat yaparak Türkiye’ye 142 milyon dolar döviz kazandıran, 40 firma ödüllerine kavuşurken, Şuayp Demirel, 2019’da Afyonkarahisar’dan en fazla ihracat yapan firma olarak adını ilk sıraya yazdırdı. Karamehmet Mermer ikinci, Tureks-GM Mermer Granit üçüncü oldu. Törende konuşan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “İnadına üretim, inadına ihracat, başka şansımız yok” dedi.