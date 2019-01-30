Egeli sanayici ilk 6 aydan umudu kesti
EBSO'nun üyelerine yönelik yaptığı anketten karamsarlık çıktı... Sanayicilerin yüzde 65'i yılın ilk yarısında ekonomik koşulların kötü olacağını, yüzde 43.5'i sektörlerinin küçüldüğünü dile getirirken, bu dönem izlenecek stratejide dışarıda yeni pazar arayışları öne çıktı. (Ahmet Usman)
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