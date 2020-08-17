Ege'nin odun dışı orman ürünleri ihracatı 80 milyon dolara ulaştı

17 Ağustos 2020

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı yaptığı açıklamada, odun dışı orman ürünleri ihracatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 80 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Yağcı, açıklamasında 2020 yılı için 750 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını ancak COVID-19 nedeniyle yılın ilk yarısında dünya genelinde hem iç hem de dış piyasalarda ciddi daralmalar olduğunu vurguladı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün geçen yılın ilk yarısına göre ihracatta yüzde 5'lik daralma ile 2 milyar 491 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildiren Yağcı, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları olarak ise 2019 yılının ilk yarısında 328 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 2'lik gerilemeyle 321 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yağcı, salgının en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk yarısında mobilya ve kağıt ihracatı düşerken bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kekik, defne ve adaçayının domine ettiği odun dışı orman ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 69 milyon dolardan 80 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekti.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor

Mobilya sektörü için Libya, Almanya, Irak, Suudi Arabistan ve Hollanda'nın, kağıt sektöründe de İran, Mısır, İngiltere, Fas ve Tunus'un güçlü pazarlar olduğuna dikkati çeken Cahit Doğan Yağcı, "Türkiye lideri olduğumuz odun dışı ürünlerde ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Vietnam ve Fransa güçlü olduğumuz ihraç pazarlarımız. İlerleyen dönemde yapacağımız UR-GE Projesi, Alım Heyeti ve Ticaret Heyeti organizasyonlarıyla ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, dünya defne üretiminin yüzde 95'ini sağlıyor

Ege Bölgesi'ndeki mobilya ihracatının daha katma değerli olması için yaptıkları çalışmaların karşılığını ihracat rakamlarında gördüklerini söyleyen Cahit Doğan Yağcı, "Türkiye genelinde mobilya ihracat fiyatımız kilogram bazında 2,6 dolar seviyesinde iken Ege Bölgesi'nde 3,1 dolar düzeyine ulaşıyoruz. Ortalama ihraç fiyatımızı 7 dolara çıkarmak için Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım odaklı projelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye, kekikte dünya üretiminin yüzde 65'ini ve defnenin yüzde 95'ini sağlıyor. Ülkemizde yaklaşık 3 bin 500 endemik bitki türü yetiştiği düşünüldüğünde ihraç edilen ürün çeşitliliğimizin artması gerekiyor. Sürdürülebilir Ormancılık Politikası için ilgili tüm kurumlarla iş birliğini sürdürüyoruz." dedi.