Ege'nin yaş sebze meyve ihracatı yüzde 17 arttı

17 Ağustos 2020

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde her türlü zorluğa rağmen üretime devam ederek, yaş meyve sebze ve mamulleri sektöründe ihracat rekoruna büyük katkı sağlayan üreticilere ve ihracatçı firmalara teşekkür turuna çıktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül ve Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretiminde önemli merkezler Torbalı ve Kiraz'da üreticileri ve ihracatçı firmaları ziyaret etti.

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamullerinin COVID-19'a karşı panzehir görevi gördüğüne dikkati çeken Başkan Uçak, bu süreçte meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretimine devam eden üreticilerin her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.

Üye İlişkileri Timi Kurduk

Ege Bölgesinde üretici ve ihracatçı firmaları vakit elverdiğince, ziyaret ettiklerini, pandemi döneminde ise pandemi şartlarına uygun şekilde ziyaretlerine devam ettiklerini, sorunlarını bire bir dinlediklerini ve sorunlarının çözümü konusunda takipçi olduklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Göreve gelir gelmez bir ziraat mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan Üye İlişkileri Timi'ni kurduk. Bu ekibimiz bütün üyelerimizi periyodik olarak ziyaret ediyor, Üye İlişkileri Timimiz bu ziyaretleri Yönetim Kurulumuza sürekli rapor ediyor. Biz de üyelerimizin gündeme getirdiği konuların takipçisi oluyoruz." dedi.

1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının Ocak - Temmuz döneminde yüzde 24,4'lük artışla 1 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 364 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Uçak, "Meyve Sebze Mamulleri İhracatımız ise yüzde 6'lık artışla 853 milyon dolardan, 902 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak taze meyve sebze ihracatımız yüzde 44'lük artışla 121 milyon dolardan, 175 milyon dolara, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 7'lik artışla 329 milyon dolardan, 352 milyon dolara taşıdık. İhracatımız 2020 yılının Ocak - Temmuz döneminde 527 milyon dolara, son 1 yılda ise 966 milyon dolara yükseldi. 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak üretime devam etmekle ve üreticilerimizin memnuniyeti ile mümkün. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.