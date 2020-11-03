EİB, 2020'nin ay bazında en yüksek ihracat rakamına ulaştı

03 Kasım 2020

Ocak-Ekim döneminde 10 milyar 540 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 12 milyar 781 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 37’lik artışla 29 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak Ekim ayının artış rekortmeni oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 31’lik yükselişle 137 milyon dolarla birinci, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 114 milyon dolar ihracat rakamıyla üçüncü sırada.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 13’lük artışla 28 milyon dolara yükselirken, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 12’lik yükselişle 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda 103 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 20 yükselterek 93 milyon dolarla Ekim ayını geride bıraktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise 77 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 55 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 38 milyon doları, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise yüzde 2’lik artışla 13 milyon doları hanesine yazdırdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 3’lük ihracat artışıyla 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

185 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020’nin 10 aylık döneminde bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Eylül ayına göre ihracatlarında yüzde 2 artış yaşandığına dikkat çeken Eskinazi, "12 ihracatçı birliğimizin 6 tanesi Ekim ayında ihracatını arttırdı. Üyelerimizin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 6,3’lük artış göstererek 657 milyon dolara ulaştı. Tarım sektörlerimizin ihracatı 496 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı 90 milyon dolar oldu. Ekim ayında 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 94 ülkeye ise ihracatımızı artırmayı başardık. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında 141 milyon dolarla Almanya, 91 milyon dolarla ABD, 87 milyon dolarla İngiltere, 80 milyon dolarla İtalya, 74 milyon dolarla İspanya, 57 milyon dolarla Hollanda ve Fransa, 33 milyon dolarla Rusya, 31 milyon dolarla Belçika, 28 milyon dolarla İsrail yer alıyor.” dedi.

AB’ye ihracat yüzde 10 artışta

EİB’in Ekim ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının yüzde 10 artarak 675 milyon dolara ulaştığını açıklayan Eskinazi, “İhracatımızın yüzde 54’ünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa’daki gelişmeler ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Koronavirüse karşı önlemlerin yeniden sıklaştırıldığını görüyoruz. Bir diğer önemli konu ise bu yıl sonu itibariyle İngiltere’nin tamamen Avrupa Birliği’nden çıkıyor olması. Brexit sonrası Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği’nin devamını sağlayacak Serbest Ticaret Anlaşması, 2023'e kadar hedeflenen 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilmemiz için kritik önemde.” ifadelerini kullandı.

Jak Eskinazi, Ortadoğu ülkelerine 146 milyon dolar, Amerika ülkelerine 132 milyon dolar, Asya ülkelerine 86 milyon dolar, Afrika ülkelerine 78 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 68 milyon dolar, Serbest Bölgelere 24 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 17 milyon dolar, Türk cumhuriyetlerine 15 milyon dolarlık ürün satıldığını da açıkladı.