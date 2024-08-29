EİB'den leziz buluşma! Hedef: ABD ile 5 milyar dolarlık gıda ihracatı

Ticaret Bakanlığı'nın destek verdiği 'Turkish Tastes-Turquality Projesi' kapsamında Türk mutfağı ve ürünlerinin tanıtımını yapan ABD'li şefler Tom Macrina ile John Byrne, İzmir'de gıda ihracatçılarıyla bir araya geldi.

Türk ürünleriyle farklı tarifler

Şef Macrina, Ege'nin, zeytinyağı gibi uluslararası potansiyeli olan birçok ürününün bulunduğunu söyledi ve Türk ürünlerinden incir ve levreği buluşturan bir lezzet geliştirdiklerini bildirdi. Macrina, "Türk ürünlerinin elçiliğini yapıyorum. Proje kapsamında Türk ürünlerini restoranımızda kullanıyoruz. Türk ürünleriyle farklı tarif ve yemekler yapıyoruz. Türk gıdalarıyla ilgilenen çok kişi var. Küçük yerlerde değil büyük yerlerde, şehirlerde olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.

John Byrne de, "Bu işte ve projede tutku önemli. Türkiye ziyaretim gerçekten güzel bir deneyim oldu. Amacımız gıda sevgimizi paylaşmak ve bunu ticarete dökmek. Projede ve Ege'de bu tutku var" ifadelerini kullandı.

ABD'ye 5 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefi

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 'Turkish Tastes' topluluğunun 6 yılda ticarileşme yolunda büyük adımlar attığına işaret etti ve ABD'nin en büyük gıda distribütörlerinin Türk firmalarıyla işbirlikleri kurduğunu anlattı.

Projenin uygulandığı 2019-2023 döneminde Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatının yüzde 100'ün üzerinde artarak 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldiğini bildiren Eskinazi, "Türk gıda ihracatçıları olarak başarımızı daha da ileri taşıyarak ABD'ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk" dedi.