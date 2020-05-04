EİB'den nisanda 819 milyon dolarlık ihracat

04 Mayıs 2020

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri aracılığıyla yapılan ihracat, nisan ayında yüzde 26 düşüşle 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında EİB'den sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40 düşüşle 639 milyon dolardan 385 milyon dolara geriledi, madencilik sektörünün ihracatı da yüzde 25 azalışla 81 milyon dolardan 61 milyon dolara indi.

EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise yüzde 2 kayıp yaşadı ve 371 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, nisanda ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 70,6 milyon dolara yükseltti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de ihracatını yüzde 15 artışla 43,5 milyon dolara çıkardı.

Nisan ayında Ege bölgesinden 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların nisan ayında Türkiye ortalamasına göre daha başarılı bir ihracat grafiği ortaya koyduğunu bildirdi.

Yıla başarılı giriş yaptıklarını ancak koronavirüsün etkilerini hissettirdiğini belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"2020'nin ilk yarısındaki pek çok fuar, ticaret heyeti, alım heyeti gibi ticari sonuç doğuracak, ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek faaliyetler ertelendi. Bu da mart ve nisan ayı ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Dünya normalleşmeye başladı. Haziran ayından itibaren çarklar daha hızlı dönecek, yılın ikinci yarısında hem üretim hem de ihracat rakamları daha olumlu bir seyir izleyecek beklentisi içindeyiz."

Kaynak: AA