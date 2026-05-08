EİB’nin ihracatının yarısı Avrupa Birliği’ne oldu

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatı 2026’nın ilk dört ayında yüzde 4 artarak 6,15 milyar dolara yükselirken, toplam ihracatın yarısı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi.

EİB verilerine göre, 2025 yılının ocak-nisan döneminde 5 milyar 926 milyon dolar olan ihracat, 2026’nın aynı döneminde 6 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Egeli ihracatçılar bu dönemde 204 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl bu sayı 203 olmuştu.

EİB üyesi 8 bin 500 ihracatçı firmanın 119’u ihracatını artırırken, 85 ülkede ise geçen yılki seviyelerin gerisinde kalındı.

İhracatın yarısı Avrupa Birliği’ne yapıldı

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nin 2026’da da Egeli ihracatçılar için en önemli pazar olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın yılın ilk dört ayında yüzde 13,4 artışla 2 milyar 689 milyon dolardan 3 milyar 50 milyon dolara çıktığını belirten Öztürk, toplam ihracatın yarısının AB ülkelerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

AB’nin toplam ihracattaki payının yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseldiğini kaydeden Öztürk, 27 AB ülkesinin 22’sine ihracat artışı sağlandığını söyledi. Malta, İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya ve Macaristan’a ihracatta dikkat çekici yükselişler yaşandığını belirten Öztürk, Türkiye genelinde AB’nin ihracattaki payı yüzde 46 seviyesindeyken Egeli ihracatçıların AB pazarında daha güçlü bir performans sergilediğini vurguladı.

AB dışındaki pazarlarda da önemli artışlar kaydedildi. Yemen’e ihracat yüzde 136 artışla 87 milyon dolara, Suriye’ye ihracat yüzde 94 yükselişle 33 milyon dolara, Çin’e ihracat ise yüzde 24 artışla 209 milyon dolara çıktı.

Küresel ticarette yavaşlama beklentisi

Öztürk, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre dünya mal ve hizmet ticaret hacmindeki büyümenin 2025’te yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleştiğini, 2026’da ise bu oranın yüzde 2,6’ya gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün de 2026’da mal ticaretindeki büyümenin yavaşlayacağı yönünde öngörüde bulunduğunu belirten Öztürk, bu nedenle 2026’nın küresel ticaret açısından daha zorlu bir yıl olmasının beklendiğini ifade etti.

Buna rağmen EİB üyelerinin 204 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaparak ihracatlarını yüzde 4 artırmasının önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Almanya liderliğini korudu

EİB verilerine göre Almanya, 605 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. ABD 507 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

İtalya ise yüzde 26’lık ihracat artışıyla 459 milyon dolara ulaşarak öne çıkan pazarlar arasında yer aldı.

İspanya’ya yapılan ihracat yüzde 19 artışla 336 milyon dolara yükselirken, ülke İngiltere’yi geride bıraktı. İngiltere’ye ihracat yüzde 4 artışla 309 milyon dolar oldu.

Hollanda, Fransa, Çin, Yunanistan ve Rusya da Egeli ihracatçıların en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer aldı.

İlk 10 ülkeye yapılan ihracat yüzde 9,4 artışla 3 milyar 286 milyon dolara yükselirken, bu ülkelerin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 50’den yüzde 53’e çıktı.