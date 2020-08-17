Enbiosis'ten Avrupa'ya biyoteknoloji ihracatı

17 Ağustos 2020

Mikrobiyomun geleceği şekillendirecek on bilimsel alan arasında gösterildiğine dikkat çeken Enbiosis kurucusu Ömer Özkan, bu yöndeki araştırmalara küresel ölçekte son 10 yılda 1,7 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını söyledi. Bu alanda yürütülen projelerin ABD, Avrupa Birliği, Çin, Kanada, İrlanda, Güney Kore ve Japonya’da yoğun şekilde sürdüğünü belirten Özkan, Enbiosis olarak kendilerinin de bu alanda girişimlerinin olduğunu aktardı. Silikon Vadisi Merkezli Atomyum’un desteklediği Nutriomex ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını bildiren Özkan, bu anlaşma sayesinde Türkiye’de edindikleri tecrübeyi ilk olarak Avrupa pazarına sunmaya başladıklarını, yılsonuna kadar 100 bin dolarlık biyoteknoloji ihracatı gerçekletirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Dünya genelinde mikrobiyom alanındaki en gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahip şirketlerden biri konumunda olduklarını söyleyen Özkan, Türkiye'den sonra yurtdışında da insanların teknolojilerinde faydalanacak olmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Erken tanı kitleri geliştirmeyi hedefliyor

Mikroorganizmaların oluşturduğu mikrobiyom adı verilen ekosistemin sindirim hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara kada birçok sağlık sorununda etkin rol oynadığına işaret eden Ömer Özkan, "Vücüdumuzda bulunan trilyonlarca mikroorganizmanın oluşturduğu ekosistemin bozulmasının, sindirim sistemi hastalıkları, otoimmün hastalıklar, kronik hastalıklar, cilt hastalıkları ve psikolojik hastalıklar gibi pek çok sağlık sorunun temelini oluşturduğu, bilim camiası tarafından kabul gören bir gerçek. ENBIOSIS olarak bu ekosistemi anlayabilmek için 30 bin insandan aldığımız numunelerle elde ettiğimiz mikroorganizma DNA’larını, binlerce klinik veriyi işleyebilen yapay zeka algoritmamız ile analiz ediyoruz. Kişinin sağlıklı mikrobiyoma sahip olmasını sağlayacak kişiye özel mikrobiyom diyet hizmeti sunuyoruz. Çalışmalarına başladığımız yeni projemiz ile de kişiye özgü probiyotik üretmeyi ve hastalıkların tanısını erken koyabilmeyi sağlayacak kitler geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.