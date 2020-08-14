Eskinazi: Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmi 20 milyar dolara çıkacak

14 Ağustos 2020

Türkie ile Birleşik Krallık arasnda 1 Ocak 2021’de yürürlüğe koyulması planlanan STA’nın takvimi için Birleşik Krallık ile görüş birliği sağlandı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği online video konferansta Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Atilla Bastırmacı’nın katılımıyla Brexit’in Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ticaretine etkileri değerlendirildi.

İkili ticaret hacmi 20 milyar dolara çıkacak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2016’da referandumla başlayan Brexit müzakerelerinin yaklaşık 4 yıl sürdüğünü, Birleşik Krallık’ın Avrupa Topluluğu ile başlayan ortak pazar yolculuğundan 47 yıl sonra ayrıldığını hatırlattı.

Eskinazi, şubat ayındaki ayrılıkla birlikte 2020 yılı boyunca sürecek geçiş döneminin başladığını söyledi ve ekledi, "Birleşik Krallık ile yıllardır yukarı yönlü bir seyir izleyen ticaretimiz var. İhracatımız geçen yıl 11 milyar dolar tutarında gerçekleşti. 16 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi Gümrük Birliği’nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak 20 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla geçiş dönemindeki en önemli konu Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile imzalamasını beklediğimiz anlaşmaya eş zamanlı bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın ülkemizle de imzalanarak yürürlüğe girmesi. Birleşik Krallık’a Ocak-Temmuz döneminde 5 milyar dolarlık, Temmuz’da 924 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Avrupa Birliği zor bir dönemden geçiyor



Eskinazi, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ticaretinde otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon, değerli maden ve mücevherat, elektrik elektronik, kimyevi maddeler gibi sanayi ürünlerinin en büyük ihracat kalemleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin ihracatının yüzde 50’sini gerçekleştirerek en önemli ticari partneri olduğuna işaret eden Eskinazi, "Eylül sonuna kadar STA’nın imzalanmaya hazır hale gelmesini umuyoruz. Ekim’de anlaşmanın neticesiyle ilgili ihracatçılarımızı bilgilendireceğimiz bir online video konferans daha düzenleyeceğiz.” dedi.