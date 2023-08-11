Eskişehir’den dünyadaki maden ocaklarına 'yaşam odası' ihracatı

AYŞE KAYTAN UÇAK

Bugüne kadar Türkiye’nin en büyük maden işletmeleri için yaşam odası üreten Aysan Mühendislik, ilk ihracatını Liberya’ya gerçekleştirirken, yılın ilk altı ayında ihracat yaptığı ülke sayısını da 5’e yükseltti. Aysan Mühendislik Satış Müdürü Alican Döşer, Eskişehir KOBİ OSB’de 10 kişilik bir ekiple, 2017 yılından bu yana 98 adet yaşam odası üreten şirketlerinin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100’üncü yılında 100’üncü üretimini gerçekleştirerek, Türkiye’nin kalkınmasına yerli ve milli üretimle katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Döşer, daha önce medikal sektörü için hiperbarik oksijen tedavi odası ürettiklerini, buradaki üretim kabiliyetini Soma maden faciasının ardından yeraltı kapalı metalik maden ocakları için yaşam odaları üretimine çevirdiklerini aktardı. İmalatını gerçekleştirdikleri yaşam odalarının Türkiye’nin en büyük maden işletmelerinde kullanıldığını anlatan Döşer, “Türkiye’de, 2017 yılında çıkan tebliğ ile bakır, çinko, krom ve altın gibi metalik madenlerde sığınma odalarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte üretimimizi madencilik sektörüne kaydırdık. Ülkemizin önde gelen maden şirketleri için bugüne kadar 90’ının üzerinde sığınma odasının üretimini ve kurulumunu gerçekleştirdik. Sadece madenler için değil tüneller için de üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.

Maden havasını solunabilir havaya çeviriyor

Yaşam odalarının kapasitesinin müşterinin talebine göre değişkenlik gösterebildiğini, maden işçilerinin herhangi acil bir durumda yaşam odasında 96 saate kadar kalabileceğini belirten Döşer, ürünle ilgili şu detayları paylaştı: “4 kişilikten başlayıp 100 kişiliğe kadar değişik ebatlarda üretim gerçekleştiriyoruz.

Odaların içerisinde zehirli gaz temizleme sistemi, maden basınçlı havasını solunabilir havaya dönüştürebilen filtre sistemi, klima sistemi, oturma yerleri, kimyasal tuvalet, temel gıda malzemeleri ve ilkyardım çantaları bulunuyor. Tebliğde 36 saat yazmasına rağmen biz bunu ek güvenlik önlemleri ile en üst seviyeye çıkardık.

Elektrik ve basınçlı havanın kesilmemesi durumunda maden işçileri su ve gıdaları yettiğince sığınma odalarında kalabiliyor.” Yaşam odasının üretimiyle birlikte servis ve bakım hizmeti de sunduklarını söyleyen Döşer, yaşam odalarının full donanımlı olması nedeniyle yurtdışındaki rakiplerine karşı kendilerine rekabet avantajı sağladığını dile getirdi.

“NEOM projesine teklif verdik”

İhracata yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Döşer, “Geçen yıl ağustos ayında yurt dışı için imalata başladık. Bu yılın ilk üç ayında da sevkiyatlarını gerçekleştirdik. Sırbistan, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Liberya, Gürcistan’daki madenlere yaşam odalarımızı gönderdik. Amerika, Afrika ve Balkanlar hedef pazarlarımız arasında” dedi. Döşer ayrıca, Suudi Arabistan’ın fütüristik şehri NEOM projesinde firma olarak yer alabilmek için girişimde bulunduklarını, projeye ilişkin temaslarının devam ettiğinin de bilgisini verdi.

Büyük patlama basıncına dayanıklı

Büyük patlama basıncına dayanıklı olarak çelikten imal edilen yaşam odalarının dayanıklılığının ve güvenliğinin mukavemet analiz prog ramları ve vakum testi ortaya konduğunu dile getiren Döşer, “Yaşam odalarımız minimum 5PSI basıncına dayanıklı.

Herhangi bir göçük ya da yangın sırasında çalışanlar sığınma odalarına girerek, 36 saatten fazla burada kalabiliyor. Sızdırmazlık özelliğinden dolayı dışarıdan gelebilecek herhangi zehirli bir gaz pozitif basınç sayesinde sığınma odamızın içerisine giremiyor. Eğer madenin havasında bir kirlilik olursa bu sistemi otomatik olarak kapatarak, oksijen sistemi ve zehirli gaz temizleme sistemini devreye sokuyoruz. Burada iki tane hava kaynağı, iki tane de elektrik kaynağı kullanıyoruz. Sesli komut sistemimiz mevcut.

Sesli komut sistemi ile sığınma odasının çalışma sistemini bilmeyen biri bile sistemi rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda yaşam odalarımızın içerisinde oksijen tüpleri bulunuyor. Karbondioksit ve karbonmonoksiti temizlemek için özel bir filtre sistemimiz var. Scrubber sistemi ile içeride bulunan arkadaşların 36 saat boyunca yaşamlarını idame ettirmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.