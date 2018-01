Estonyalı firma inülin üretim hattı teklifi istiyor

19 Ocak 2018

Enginardan inülin isimli bir prebiyotik madde üretmeyi planlayan Estonyalı bir firma, bunun için gerekli üretim hattının anahtar teslim kurulumu için Türk üreticilerden fiyat teklifleri beklemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Inulin polysaccharides production line to set up in Estonia

We want to buy a production line for making inulin from a Jerusalem artichoke (topinambur) .

We plan to start with small quantities. Initially,

we are looking for a production line with a capacity of 50 - 100 kg raw material / hour.

We use the Jerusalem artichoke as a raw material.

We have to find a manufacturer and need specifications and drawings for a production line to prepare production premises.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382157_inulin-polysaccharides-production-line-to-set-up-in-estonia

