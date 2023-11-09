Etiyopya toz boya ithal edecek

Özellikle verimli topraklara sahip olmasıyla öne çıkan Etiyopya, son 10 yılda yaklaşık yüzde 10’luk hızlı büyüme gerçekleştirerek, dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına girdi. Bu hızlı büyümedeki en büyük pay ise Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkenin Etiyopya’ya gümrük ve kota uygulamamasından kaynaklandı. Kıtada güvenilir bir aktöre dönüşerek ekonomik ve güvenlik alanında iş birliklerini önemli boyutlara taşıyan Türkiye ise tarihsel bağları olan Afrika ülkeleriyle siyasi, insani, ekonomik ve kültür temelli bir dış politika yürütüyor. Son yıllarda Afrika kıtasıyla ilişkilerini ve iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan Türkiye’ye bugün Etiyopya’dan bir ithalat talebi geldi.

İmalat, madencilik, tarım, inşaat gibi pek çok farklı alanda hizmet veren Etiyopyalı firma, Türkiye’deki ilgili üreticilerden polyester toz boya satın alacak.

TurkishExporter'ın kurumsal üyeleri, bu talepteki iletişim bilgilerine doğrudan erişebilir. Platformu daha önce hiç deneyimlemeyen firmalar, bu ilana ücretsiz ulaşmak için Forie’de demo hesap talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alabilir.