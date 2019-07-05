'Ev tekstili 5.5 milyar dolarlık ihracat yapacak'

05 Temmuz 2019

Kerim ÜLKER

Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü büyük ihracatçı ve üretici konumundaki Türk ev tekstili sektöründe hedef, ithalatı da düşürmek. 13 milyar dolarlık ev tekstili pazarının 6 milyar doları iç pazar. Bavul ticaretiyle birlikte 5 milyar dolarlık ihracatın yanı sıra 2 milyar dolarlık da ithalat var. Aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir, hem 5 milyar dolarlık ihracatı artırmak hem de 2 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilmesi gerektiğini dile getiriyor. Türkiye’de ender cari fazla veren sektörlerden biri olan ev tekstilinde rakamın 3 milyar dolar olduğunu dile getiren Demir, yeni açılımlar ve projelerle bu rakamın daha da artacağını söyledi. Türk ev tesktili sektörünün en büyük ihracatını Avrupa’ya yaptığını kaydeden Demir, “Avrupa yüzde 45 ile ilk sırada. Ardından Rusya’nın da içersinde bulunduğu Eski Doğu Bloku ülkeleri ve ABD geliyor. ABD’ye özellikle çarşaf ve havlu ihracatı çok yoğun ve giderek artıyor” dedi.

Türk ev tekstili sektörü dünyanın hemen hemen her kıtasına ihracat yapıyor. TETSİAD verilerine göre ülke sayısı 172. ancak en önemli özelliği ise sektöründe yerli üretim ağırlığının yüksek olması. Demir, “Bizim girdilerimizin sadece yüzde 30’u ithal. Dolayısıyla yüzde 70 katma değer yaratıyoruz. Bunun sonucunda ülkemize 3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlıyoruz. Toplam 90 milyar dolarlık dünya ev tekstili ihracatında ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. Türkiye burada sadece büyüklükle de öne çıkmıyor. Kalite olarak dünyanın en iyisi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yıl hedefimiz ise 5.5 milyar dolara ulaşarak yüzde 10’luk büyüme kaydetmek” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİMLE KAPASİTEYİ DE ARTIRIRIZ

Ev tekstilinde Türkiye’nin çok büyük bir ihracatçı olmasına karşın 2 milyar dolarlık bir ithalatı olduğuna dikkat çeken Demir, bunu azaltmanın en büyük önceliklerinden birisi olduğunu belirtti. Demir, "İthal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ve çarkların yeniden çalıştırılması için kamu otoriteleriyle temasa geçip bunun yolunu oluşturacağız. Hatta yönetim kurulumuzun bir kanadı sadece Ankara ve bürokrasi ile ilişkilere odaklanacak. Böylece halen yüzde 70’lerde olan kapasite kullanım oranlarını yüzde 90’a taşıyıp hem sektörü büyüteceğiz hem de dış ticaret fazlasını artıracağız” dedi.

“AMACIMIZ BAŞKANLIK DEĞİL, SEKTÖR BÖLÜNMESİN”

TETSİAD’ın önümüzdeki ay genel kurulu olacak. 27 Ağustos’taki seçimlerde Demir, TETSİAD Başkanlığı için aday oldu. Adaylık süreciyle ilgili olarak ise Demir, ev tekstili sektöründe bir ahilik geleneğinin olduğunu ve dernek başkanlarının sektörün büyüklerinin uzlaşısı ile aday gösterildiğini belirtti.

“Bizim geleneğimizde esas olan aday olmak değil, aday gösterilmektir” diyen Demir, “Sektörün önde gelen isimleri ve Yüksek İstişare Kurulumuz benim aday olmamı istediler. Ben de hem sektörün onayı hem de mevcut yönetimin desteği ile yeni dönem için aday oldum” diye konuştu. Demir, geçmişte yapılan hataları da anımsatarak, “Sektörümüz 10 yıllık bir bölünme süreci yaşadı. 2008’e kadar 10 yıl boyunca iki fakrlı dernek olarak bölündük. İki farklı fuar düzenledik ve sonunda tekrar birleştik. Ancak bu 10 yıl bizim için büyük kayıp dönemi olarak hatırlanıyor. Biz başkanlık derdinde değiliz ancak tek derdimiz var. O da bölünme. Bunu önlemek ve birlikte daha hızlı büyümek istiyoruz” dedi.

Geçmişte otomotivciler ODD ve OSD olarak kırılma yaşadı ve iki farklı fuar düzenledi.

Benzer süreci deri üreticileri ve şirketleri de yaşadı.

Her iki sektör de bu ayrışmalar büyük sorunlar yaşadı ve iki taraf da kaybetti.

Ev tekstili de daha önce yaşadıkları bu sorunun tekrar nüksetmesinden çekiniyor.