EVSİD Başkanı Önder: Dünyayı ‘amatör şef’ yaptık

12 Ekim 2020

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) raporuna göre, ev ve mutfak eşyaları sektörü Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 751 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın yüzde 35,8’lik dilimini ise küçük elektrikli ev aletleri oluşturdu.

Rapora göre, dokuz aylık dönemde sektörde gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 32,2’lik kısmı metal mutfak eşyalarına, yüzde 18,8’lik bölümü ise plastik ev ve mutfak eşyalarına ait. Söz konusu dönemde cam sofra ve mutfak eşyaları yüzde 9,6, seramik ve porselen mutfak eşyaları ise yüzde 3,7 oranında toplam sektör ihracatından pay aldı.

Yeni normalle birlikte toparlanma başladı

Küresel salgından hemen her sektörün olduğu gibi ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, pandemiyle birlikte mart-nisan ve mayıs aylarında yüzde 51’e varan oranda daralma yaşadıklarına dikkat çekti.

Yeni normalin başlangıcı olarak kabul edilen Haziran’da ise yüzde 33 büyüme yakaladıkları bilgisini veren Önder, "Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yüzde 13’e varan büyüme ivmesi gerçekleştirdik. Bu dönemde bazı fabrikalarımız ürün yetiştirmekte zorlandı. Küresel salgın nedeniyle dünya evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. İnsanlar restoranlarda yediği yemekleri evlerinde yapmayı denedi. Bu durum zaman yönetimi açısından da insanlara motivasyon kaynağı oldu. Rakamlar da bunu destekler nitelikte. İlk dokuz ayda gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 751 milyon dolar ihracatın yüzde 35,8’lik kısmını elektrikli küçük ev aletleri oluşturdu. Metal mutfak eşyaları yüzde 32,2, plastik ev ve mutfak eşyaları yüzde 18,8, cam sofra ve mutfak eşyaları yüzde 9,6, seramik ve porselen mutfak eşyaları ise yüzde 3,7 oranında ihracattan pay aldı.” dedi.

Değerde ve miktarda ‘kayda değer’ artış

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün son 10 yılda ihracat özelinde katma değeri yüksek projelere imza attığını belirten Burak Önder, “Ev ve mutfak eşyaları sektörünün fiyat-kalite ve üretim kabiliyeti açısından potansiyelinin çok daha yukarılarda olduğunu biliyoruz. Bu süreçte yurt dışı organizasyonlarda kendimizi doğru ifade ettiğimizi düşünüyorum. Bunun sonucunda son 10 yılda ihracat kapsamında değerde yüzde 46, miktarda ise yüzde 44 oranında artış yakaladık. Bu durum, katma değeri yüksek ihracat açısından kritik öneme sahip. Dünyaya daha yüksek fiyattan ürün satmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

En fazla ihracat AB ülkelerine

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün geçen yıl en fazla ihracatı yüzde 54,8 ile Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği bilgisini veren Burak Önder, söz konusu ihracattan Ortadoğu'nun yüzde 23,2, Afrika ülkelerinin yüzde 14,5 pay aldığını söyledi.

Hedef ihracat pazarları olan ABD’de ve Latin Amerika’da gidilecek çok yolun olduğuna dikkat çeken Önder, şunları kaydetti: “Sektör ihracatında ABD yüzde 2,1, Latin Amerika ülkeleri ise yüzde 1,9’luk paya sahip. Bu rakamları çok daha yükseğe taşımak bizim elimizde. Pandemi nedeniyle yurt dışı fuarlar ve etkinlikler durmuş vaziyette. Dernek olarak bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri özelinde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Sürdürülebilir ihracat için her döneme uygun dış ticaret kanallarını keşfetmek ve hayata geçirmek durumdayız. Dünyada tedarik zinciri sisteminin yeniden şekillendiğini unutmamalıyız. Doğu Avrupa – Uzak Doğu ekseninde konum olarak avantajlıyız. Çin yüksek adetli satışlarda avantajlı ancak biz butik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Yeni dönemde lehimize olan noktaları ticari anlamda kazanıma çevirmeliyiz.” dedi.