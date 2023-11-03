Fas, antibakteriyel kumaş ithal edecek

72 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 50. büyük ithalat ülkesi olan Fas, Türk ihracat şirketleri için büyük fırsatlar barından bir ülke. Türkiye, Fas’ın 6. büyük tedarikçisi ülke konumunda.

Fas’tan bugün TurkishExporter’a gelen antibakteriyel kumaş kategorisinde ihracat fırsatı ile sizin şirketinizin de bu ülkeye ihracat yapma fırsatı doğdu. Şayet ithalatçı firmanın almak istediği ürünler konusunda üretim yapıyorsanız şu adreste yer alan ilana bir göz atın.

TurkishExporter’da kurumsal üyelik hesabınız varsa Faslı ithalatçı şirketin bilgilerine hemen ulaşabilir veya ilk kez üye olacaksanız Forie’de demo hesap açtıktan sonra ulaşabilirsiniz.

Fas’tan ithalat şirketler listesi

Fas’a hiç seyahat etmeden bu ülkeden nasıl ihracat müşterileri bulursunuz? Bu sorunun çok basit. Şimdi Forie DataBank’ı ziyaret edin oradaki Fas ithalatçı şirketler listesi içeren dosyaları inceleyin. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeriyor.