Fas firması, madeni yağda temsilcilik arıyor

TurkishExporter, petrokimya ve madeni yağlar sektöründe ülkemizin güçlü markalarına üye olarak yer verirken sektörde de pek çok alım ilanı yayınlıyor.

Bugün de bir temsilcilik ilanı yayınlayarak sektöre yeni bir iş fırsatı üretti. İlan özetini buradan görebilirsiniz.

Büyüyen Fas pazarı şimdiden yeriniz alın

Fas, Kuzey Afrika'da yer alan ve Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in arasında bulunan bir ülke olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük ekonomilerinden birisidir. Geleneksel olarak tarıma dayalı olan ekonomi, son yıllarda hızla değişerek sanayi ve hizmet sektörlerinin büyümesine odaklanmıştır.

Fas, Türk firmalarının gecikmeden ve daha çok odaklanması gereken bir ülke ele alınmalı. Dış ticarete büyük önem veren Faslılar son yıllarda birçok ülkeyle ticari ilişkilerini güçlendirdi.

Özellikle Avrupa ülkeleri, Fas'ın en büyük ticaret ortakları arasındadır. Son yıllarda giderek artan oranda tarım ve tekstil ürünleri ihracatında öne çıkan ülke, ithalatında ise enerji, otomobiller, makine ve teçhizat gibi ürünler için giderek büyüyen pazar olarak görülmeli.

Fas pazarında hazır ihracat müşteri listelerine ulaşmak için formu doldurabilirsiniz.