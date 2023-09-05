Fas firması, Treyler aks çeki demiri ithal edecek

72 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 50. büyük ithalat ülkesi olan Fas, Türkiye’den 3,7 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Fas’ın 6. büyük tedarikçisi ülke konumunda. Bugün TurkishExporter’a talep bırakan Fas’ın genel endüstriyel ürünler ithalatçısı firma, Türkiye’den

25 tonluk treyler veya bir başka deyişle römorklar için akslar ve çeki demirleri ithal edecek. Geniş bir yelpazede ithalat yapan bu Fas firması aynı zamanda hırdavat ürünleri, atölye makineleri, kompresörler, el aletleri, elektrikli aletler gibi yüzlerce ürününde ithalatını yapıyor.

Fas’tan yazan bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir