Faslı firma, kamyon brandası almak istiyor

Fas, dünyadan toplamda 72,83 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyor. Bu ithalat hacminin 3,75 milyar dolarlık kısmı Türkiye’ye ait ve ülkemiz, Fas’ın 6.tedarikçi ülkesi konumunda.

Hemen hemen bütün ürün gruplarında Türkiye’den alım yapan Fas, genellikle nakliye, lojistik ve inşaat gibi sektörlerde çok fazla kullanılan ürün kalemi branda ithalatını Türkiye’den gerçekleştirmek için e-ihracat platformu TurkishExporter’a talep bıraktı.

Alım talebinin içeriğinde ise otomotiv sektöründe yedek parça ve güvenlik aksesuarları alanında tedarik hizmeti sunduğunu belirten Faslı firma, kamyon brandası satın almak istediğini yazdı. Bu alım talebini değerlendirmek isteyen Türk firmaları, Faslı ithalatçıya ulaşmak için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak ilgili firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirler.