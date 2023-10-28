Faslı ithalatçı, dış mekan aydınlatma ürünleri alacak

Fas, Kuzey Afrika'da konumlanmış ve Atlas Okyanusu ile Akdeniz arasında yer alan bir ülkedir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ekonomilere sahiptir. Geleneksel olarak tarıma dayalı olan ekonomisi, son yıllarda hızla değişim göstererek sanayi ve hizmet sektörlerine odaklanmıştır.

Fas, Türk firmalarının hızla dikkatini çekmesi gereken bir ülkedir. Faslılar, dış ticarete büyük önem vererek son yıllarda birçok ülke ile ticari ilişkilerini güçlendirmişlerdir.

Enerji endüstrisi, ilaç ve gıda endüstrisi, kimya ve petrol endüstrisi, çelik ve çimento endüstrisi gibi birçok sektörde danışmanlık hizmeti veren Fransa merkezli olan Fas’taki danışmanlık şirketi, kolay ihracatın adresi TurkishExporter’a bir alım ilanı yazdı.

Alım ilanında Türkiye’den Avrupa standartlarına uygun dış mekan aydınlatma ürünleri satın almak istediğini yazan Faslı ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmak gerekiyor.