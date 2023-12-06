Fildişi Sahili, futbol malzemeleri için tedarikçi arıyor

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında diplomatik ilişkiler 1964’te başlamış. Türkiye’nin Abidjan Büyükelçiliği 15 Kasım 2009 tarihinde, Fildişi Sahili’nin Ankara Büyükelçiliği ise Şubat 2013’te açılmış. Türkiye ile Fildişi Sahili arasında 2005 yılında Ticaret Anlaşması ile Ekonomik ve Teknik İş birliği Anlaşması imzalanmış, son 20 yılda ise Türkiye’nin Fildişi Sahili ile olan ticaretinin sürekli olarak artış gösterdiği görülmüştür.

Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki iş birliğini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise şöyle değerlendirmiştir: “Gerek devlet başkanları gerekse ilgili bakanlar arasında yapılan görüşmeler, karşılıklı ziyaretler ve mutabakat metinleri, bir noktada ticari hacmimizin de gittikçe gelişmesini sağlamıştır. Ticaret hacmi şu anda bir milyar dolara yaklaştı ancak inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletli, karşılıklı kazanmaya dayalı ve saygı çerçevesi içinde sürdürdüğü her ilişki, Afrika ülkelerinden karşılık bulmakta ve bu ticaret hacmi gittikçe artmaktadır.”

Gelişen bu iş birlikleri ile bugün Fildişi Sahili’nden, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi geldi. İlan bırakan ithalatçı Türkiye’den futbol forması, ayakkabısı ve çeşitli futbol malzemeleri alacağını belirtti. Fildişi Sahili’nden gelen ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.