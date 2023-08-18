Filipinler, Türkiye’den turşu ithal edecek

Dünya ticaret verilerine göre 2022 yılında Türk turşucuları bu ülkeye 85 bin dolarlık ihracat yaptı. Filipinler’in toplam turşu ithalatı 1 milyon 453 dolar. Bu ülkeye en çok Hindistan ve Sri Lanka turşu ihraç ediyor. En büyük ihracatçı Hindistan 715 bin dolarlık ihracat yaparken onu izleyen Sri Lanka 453 bin dolarlık ihracat yapıyor.

Türk turşucuları için bu ülkede daha gideceğimiz çok yol var. Bu ilanda yer alan ithalatçı ile temas kurmak isteyen turşu üreticisi ve ihracatçısı firmalar demo kullanım talep edebilir.