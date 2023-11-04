Filmaşin ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığı, cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşin ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı.
Haber Merkezi
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Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, yerli üreticilerin başvurusuyla yürütülen ön incelemede, filmaşin ithalatının son dönemde artış gösterdiği belirlendi.
İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ithalattaki bu artışın yerli üretim dalında ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.