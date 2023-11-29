Finlandiya, çorap üreticisi arıyor

Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ise iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 2 milyar doları geride bırakmıştır. Ortak hedefin ise ekonomik ve ticari ilişkileri çeşitlendirerek ilk etapta 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolara ulaşmak olduğu düşünülüyor.

Bugün ise Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmeyi hedefleyen Finlandiya’dan bir ithalat talebi geldi. 2011 yılından bu yana marka oluşturuculara perakende satış konusunda yardımcı olan bir firma, B2B platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden kısa çorap ithal edeceğini belirtti. Finlandiya’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Finlandiya pazarına giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Finlandiya pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Finlandiya ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.