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Finlandiyalı firma katlanır yatak çeşitleri ithal etmek istiyor

Finlandiya’dan iletişime geçen bir firma, katlanır tek ve çift kişilik yataklar satın almak istediklerini belirterek konu hakkında katalog ve fiyat teklifleri talep etmektedir.

Finlandiyalı firma katlanır yatak çeşitleri ithal etmek istiyor
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Finlandiya’dan iletişime geçen bir firma, katlanır tek ve çift kişilik yataklar satın almak istediklerini belirterek konu hakkında katalog ve fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Ladies and Gentlemen,
We need single and double beds possible to fold up against the wall in the lowest to middle price level.
We are looking for your pictures with prices a.s.a.p.
because we need to offer the beds to our customers.
With kind regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370573_single-and-double-wall-beds-offer-request-from-finland

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

finlandiya turkishexporter ihracat yatak

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