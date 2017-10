Finlandiyalı firma katlanır yatak çeşitleri ithal etmek istiyor

23 Ekim 2017

Finlandiya’dan iletişime geçen bir firma, katlanır tek ve çift kişilik yataklar satın almak istediklerini belirterek konu hakkında katalog ve fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Ladies and Gentlemen,

We need single and double beds possible to fold up against the wall in the lowest to middle price level.

We are looking for your pictures with prices a.s.a.p.

because we need to offer the beds to our customers.

With kind regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370573_single-and-double-wall-beds-offer-request-from-finland

