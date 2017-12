Finlandiyalı firma mibzer ve römork ithal edecek

27 Aralık 2017

Finlandiya’da çeşitli tarım makinelerinin satış ve yedek parça teminini yapmakta olan büyük bir firma, Türkiye’den mibzer ve römork temini konusunda çalışabilecekleri tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

I like to find producers for treshers and agricultural trailers.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378534_agricultural-trailers-required-in-finland

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact