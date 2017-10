Finlandiyalı firma yıllık 35 konteyner kuruyemiş ithal etmek istiyor

20 Ekim 2017

Finlandiya’dan irtibata geçen bir müşteri, badem, Antep fıstığı, ceviz, kaju, çam fıstığı gibi kuruyemiş çeşitlerini yıllık ortalama 30-35 konteyner miktarında ithal etmek istediklerini belirterek ilk etapta 3x40ft konteyner miktarı için mesajında belirttiği ambalaj detayına göre fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

This is a quotation for a client of mine based in Finland.

The quotation is for a first test order.

The total order for first year is 30 to 35 * 40ft containers.

- Quote for 3 * 40 ft containers from the products below:

1-Whole Blanched Almonds

2-Salted Pistachio Nut

3-Walnut Kernel Combo Halves

4-Salted Cashew Nut kernels

5-Unsalted Cashew Nut kernels

6-Pine seed

- Logistics information:

20x300gr bags for each type of nuts mentioned above

Cardboard box, 20 bags per box

Net Weight per Box: 6 kg

Net Weight per Pallet: 1152 kg (192 boxes)

40ft. FCL: 25.350 kg (25,4 MT) (22 pallets)

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370611_dried-nuts-wholesale-regular-buy-inquiry-from-finland

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact