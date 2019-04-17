Firmalara hız ve maliyet avantajı sağlanıyor

17 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan ve 2 Nisan itibariyle Yenişehir’den hava kargo taşımacılığını başlatan BTSO Lojistik A.Ş.’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Lojistik Konseyi Başkanı Mehmet Aydın Kalyoncu, BTSO Lojistik AŞ ve MNG Havayolları yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Bursa iş dünyası büyük ilgi gösterdi. Toplantıda BTSO Lojistik A.Ş.’nin fiziki şartları ve yürütmüş olduğu çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Lojistik A.Ş. ile 2001 yılından bu yana atıl durumda bulunan Yenişehir Havalimanı Hava Kargo Tesisleri’ni yeniden aktif hale getirdiklerini söyledi. Proje kapsamında Yenişehir’den ilk seferin 2 Nisan’da ABD’ye gerçekleştirildiğini hatırlatan Koçaslan, “Hava kargo taşımacılığı hizmetimizin devreye girmesiyle firmalarımız artık çok kısa bir sürede ürünlerini ihraç pazarlarına gönderebiliyor” dedi.

İstanbul’a kıyasla bir günlük avantaj

Yenişehir’in Bursalı firmalara dış ticaret işlemlerinde hem maliyet hem de önemli bir zaman avantajı kazandırdığına dikkati çeken Koçaslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul’un hava kargo hizmetini kullanmanız için önce iç nakliye firmasıyla ürünlerinizi İstanbul’a göndermeniz gerekiyor. Ürünleriniz orada bir gece bekledikten sonra ertesi gün gümrükleme işlemleri yapılıyor ve ilk uçuşla yurt dışına gidiyor. Biz ise İstanbul’da gümrükleme yapılırken ürünlerinizi yurt dışına ulaştırmış oluyoruz. Dünya devleriyle yarışan firmalarımız için zorlu rekabet şartlarında artık her dakika altın değerinde. İş dünyası temsilcilerimiz mutlaka bu imkandan faydalanmalı” değerlendirmesini yaptı.

Hızlı ve uygun maliyetlerde servis

BTSO Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Ömer Tunçkanat, Lojistik AŞ’nin sunduğu hizmetler hakkında bilgiler verdi. Merkezin toplam 5 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Tunçkanat, işletmenin gümrüğüyle, hava sahasıyla ve uçaklarıyla tamamen hazır bir durumda olduğunu söyledi. Merkez bünyesinde -30 dereceye kadar muhafazalı 4 soğuk hava deposu bulunduğunu ifade eden Tunçkanat, “Gümrük hizmetleri, İnegöl Gümrük Müdürlüğünce sağlanacak. İstanbul ve Ankara gibi lokasyonlara göre çok daha hızlı ve uygun maliyetlerde servis sunuyoruz. İş dünyamızın projemize gerekli desteği vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Yenişehir’e güveniyoruz

Yenişehir’den hava kargo seferlerini gerçekleştiren MNG Havayolları’nın Ticari Direktörü Hasan Tasus ise MNG’nin 1998 yılından bu yana hava kargo hizmeti sunduğunu söyledi. MNG filosunda 8 uçağın bulunduğu bilgisini veren Tasus, MNG’nin dünya üzerinde 400 noktaya uçabilen Türkiye’nin en büyük özel havayolu şirketi olduğunu söyledi. BTSO Lojstik AŞ ile gerçekleştirdikleri işbirliği ile Yenişehir Havalimanı’ndan uçuşlara başladıklarını kaydeden Tasus, bölgenin potansiyeline inandıklarını sözlerine ekledi.