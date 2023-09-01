Forie ile 5 dakikada yeni ihracat müşterilerine ulaş

Sadece 5 dakika içinde yeni ihracat müşterilerine erişebilme fırsatı sunan Forie mobil ihracat uygulaması, iş dünyasını dönüştürmeye hazırlanıyor. Uygulamayı IOS ve Android uygulama mağazalarından indirin, işletmenizi tanıtın, onay aşamasını tamamlayın ve ardından uluslararası ithalatçılarla iletişime geçmeye başlayın.

TurkishExporter, 3 yıllık bir çalışmanın ardından bu yılın başlarında Forie Mobil İhracat Uygulaması'nı ihracatçıların hizmetine sundu. Öncelikle TurkishExporter üyeleri için beta sürümü açıldı ve şimdi de dünya genelindeki tüm kullanıcılara erişim sağlandı.

Forie, Ticaret Bakanlığı e-ticaret destekleriyle hayat buldu

KOBİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, Forie'nin Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret destekleriyle ortaya çıktığını vurguluyor. Ali Gazel, konuyla ilgili olarak, "2018 yılında TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) bir ihale düzenledi ve e-ticaret hizmetlerini teklif usulüyle satın aldı. O dönemdeki Bakan Nihat Zeybekçi tensipleri ve yine o dönem İhracat Genel Müdürü şu anki Ticaret Bakan Yardımcımız Özgür Volkan Ağar'ın destekleriyle ihracatçılara hizmet sunduk. Bu süre zarfında kazançlarımızı Forie projesine yatırdık ve sonunda proje tamamlandı. Şimdi hazırız; elde ettiğimiz geliri yine ülke ihracatının gelişimine katkıda bulunmak için kullanacağız. Şu anda 7 bin kullanıcıya ulaştık ve ilk yılın sonunda 100 bin çevrimiçi ihracatçıya hizmet vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca 3 milyon şirket veri tabanını da Türk ihracatçılarının hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

TurkishExporter ve Forie B2B İhracat Platformları, 26 yıllık bir şirket olan KOBİ A.Ş. tarafından yönetiliyor. Gazel, "Bir teknoloji şirketi olarak büyük bir dijital ağ yatırımına sahibiz ve dünyanın dört bir yanından her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz. Bu ziyaretçiler aracılığıyla ulaştığımız 3 milyondan fazla yabancı şirketin güncel veri tabanını bünyemizde barındırıyoruz. Bu ağ sayesinde günlük 1000 ila 1500 dolayında Türk şirketini yabancı firmalarla buluşturuyoruz." dedi.



Forie uygulamasını IOS ve Android mağazalarından indirip demo sürecinde dilediğiniz güncel ihracat fırsatına erişebiliyor ve ithalatçılarla temasa geçebiliyorsunuz. Dilerseniz de ihracat adres bankasından istediğiniz ülkenin ithalatçı şirketler listesine ulaşabiliyorsunuz.