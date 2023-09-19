Forie’de günün ihracat fırsatları

Her hafta yaklaşık olarak 1500-2000 ihracat fırsatını kurumsal üyeleriyle buluşturan TurkishExporter, gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi yaklaşık 43 ana sektör ve 578 alt sektör için her gün milyonlarca dolarlık ihracat fırsatlarını Türk iş dünyasına taşıyor. Bu iş fırsatlarından bazılarını Forie mobil ihracat uygulamasında demo/basic hesap kullanıcıları için açıyor.

Forie, IOS ve Android mağazalarından indirilen ve doğru şirket bilgileri girilen yüzlerce şirkete demo/basic üyelik sunuyor ve ilk kullanımda 10 kredi sağlıyor.

Ayrıca, burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan birini seçerek size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Somali, PVC pencere profilleri ithal edecek,

· Suudi Arabistan, sönmüş kireç ithal etmek istiyor,

· Fas, ankastre fırın ocak setleri ithal etmek istiyor,

· Nijer, bakır levhalar ve PU paneller ithal etmek istiyor,

· Fransa, kriyojenik evaporatör talep ediyor,

· Morityus, elektrik tesisat malzemeleri bayiliği almak istiyor,

· İrlanda, ev dekorasyon ürünleri talep ediyor,

· Rusya, yatak tekstili ürünleri ithal etmek istiyor,

· Lübnan, LED ampuller ithal etmek istiyor,

· Bahreyn, kahve kavurma makineleri talep ediyor.

Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten göz atabilirsiniz.